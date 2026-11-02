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В Башкортостане началась сокращенная рабочая неделя

В Гострудинспекции Башкортостана напомнили о внеплановом праздничном выходном дне, который придется на первую рабочую неделю ноября.

Стартовавшая сегодня рабочая неделя будет короткой: в среду, четвертого ноября, нас ждет дополнительный выходной в связи с отмечаемым в стране Днем народного единства.

Как уточняет заместитель руководителя Гострудинспекции Оксана Ванскова, продолжительность работы во вторник, третьего ноября, сокращается на один час.

Если у сотрудника отпуск захватывает четвертое ноября, отдых продлевается на один день.

Для всех работников, которые будут заняты в нерабочий праздничный день (по графику, вахта и так далее) предусмотрена оплата труда в двойном размере.

Привлечение к работе сотрудника, для которого четвертое ноября является выходным, допускается только с его письменного согласия за исключением ряда случаев. Работник вправе отказаться от работы в свой выходной, если нет соответствующего приказа и его письменного согласия.

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