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В Уфе маленькие квартиры подорожали на 12,4% за год

Портал «Мир квартир» исследовал цены на вторичном рынке недвижимости в 70 городах России, чтобы определить, где сильнее всего подорожала аренда квартиры до 32 кв. м с октября 2025 года.

В среднем по исследованным городам «квадрат» вторичной маленькой квартиры за год подорожал на 12,5%, цена теперь составляет 148 772 рубля.

Больше всего подорожал квадратный метр в Московской (+28,1%) и Ленинградской (+25%) областях, а также в Казани (+23,3%).

Стоимость такой квартиры за год поднялась в 64 городах из 70. Средняя стоимость выросла на 13%, такое жилье обойдется сейчас в 3 938 215 рублей.

В Уфе «квадрат» квартиры-малютки на вторичном рынке с октября 2025 года подорожал на 8,7% и стоит теперь 154 408 рублей в среднем.

Средняя стоимость квартиры выросла на 12,4%, до 4 078 845 рублей.

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