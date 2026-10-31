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Над Башкортостаном и другими регионами сбили более 400 БПЛА

Сегодня, 31 октября, утром в Башкортостане объявили режим беспилотной опасности.

Фото: Минобороны России

Председатель госкомитета Башкортостана по чрезвычайным ситуациям Кирилл Первов объявил беспилотную опасность в 5:46, в 12:09 она была снята, а в 13:20 сняли ограничения в уфимском аэропорту.

Утром жители Черниковки и других районов Уфы писали нам о том, что слышали громкие хлопки. Связаны ли они с работой ПВО – точной информации нет.

Официальный аккаунт Минобороны России сообщает о том, что «в течение прошедшей ночи дежурными силами ПВО перехвачены и уничтожены 433 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Курской, Калужской, Тульской, Орловской, Липецкой, Воронежской, Смоленской, Тамбовской, Волгоградской, Ростовской, Пензенской, Самарской, Саратовской, Оренбургской, Ульяновской областей и республик Татарстан и Башкортостан».

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