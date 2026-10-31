Синоптики рассказали, каким будет ноябрь в Башкортостане

Осень в этом году в Башкортостане просто чудесная: в большинстве районов сентябрь и октябрь практически целиком были солнечными и сухими. В Башкирском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды рассказали, чего ждать от ноября.
«По сведению Гидрометцентра России по Республике Башкортостан в ноябре средняя месячная температура воздуха ожидается на 1° выше нормы (норма – -4,4°).
Месячное количество осадков предполагается меньше нормы (норма – 30-50 мм)», – говорится в сообщении Башгидромета.
По текущему прогнозу Гидрометцентра России, в Уфе на следующей неделе температура резко снизится, а солнце отправится в отпуск.
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