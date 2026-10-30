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В Башкортостане следующая рабочая неделя будет сокращенной

Последний месяц осень начинаем в неспешном темпе: жителей республики ждут сокращенный рабочий день и четырехдневная рабочая неделя.

В следующую среду, четвертого ноября, отмечаем День народного единства – этот день будет праздничным выходным.

Продолжительность работы во вторник, третьего ноября, сокращается на один час. Если у сотрудника отпуск захватывает четвертое ноября, отдых продлевается на один день.

В Башкортостане это будет последний внеплановый выходной вплоть до 31 декабря.

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