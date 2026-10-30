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Стало известно, когда сдадут мост через реку Дему под Уфой

В Чишминском районе Башкортостана на дороге Уфа – Чишмы продолжается ремонт моста через реку Дему.

Фото: правительство Башкортостана

236-метровый мост, расположенный неподалеку от села Кара-Якупово, долгое время нуждался в ремонте. Он важен для жителей района, так как обеспечивает проезд к административному центру района – поселку Чишмы, а также к Уфе.

Сегодня, 30 октября, в правительстве региона сообщили о том, что работы на мосту идут по графику, строительная готовность достигла 45%.

Сейчас подрядная организация выполняет ремонт опор, покраску пролетного строения. В ближайшее время мостовики планируют приступить к установке перил.

Завершить ремонт планируют до конца 2027 года.

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