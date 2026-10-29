В Башкортостане продолжается рост цен на бензин

По состоянию на 26 октября 2026 года цены в Башкортостане составляли:

– бензин в среднем – 67,98 рубля за литр (+0,19 рубля за неделю);

– АИ-92 – 65,37 рубля за литр (+0,2 рубля);

– АИ-95 – 70,04 рубля за литр (+0,16 рубля);

– АИ-98 и выше – 98,96 рубля за литр (+0,53 рубля);

– дизельное топливо – 79,42 рубля за литр (+0,45 рубля).

Средняя цена на бензин в Башкортостане остается ниже средней по ПФО (74,17 рубля за литр) и по России (76,64 рубля за литр).