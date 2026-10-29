8 беспилотников сбили над Стерлитамаком

Целью была на этот раз промзона в Стерлитамаке. Глава администрации города Эмиль Шаймарданов сообщил о том, что все беспилотники, атаковавшие город, были сбиты.

«Отражена очередная атака БПЛА на Стерлитамак. Силами Минобороны и "БАРСа" сбиты все восемь беспилотников. Обломки упали на территорию одного из предприятий. Нанесены мелкие повреждения, завод работает в штатном режиме», – рассказал Шаймарданов.

На данный момент в Уфе сняты временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту При этом продолжает действовать режим «Беспилотная опасность».