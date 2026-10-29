В Уфе изменилась схема движения популярного автобусного маршрута

Теперь автобус №13, следующий по маршруту «Кузнецовский затон – ул. 8 Марта», будет ехать так:

– в направлении Затона – по улицам Пугачева и Геофизиков, через остановки «Монумент Дружбы», «Гипермаркет «Лента»», «Ул. Геофизиков» – далее по маршруту;

– в сторону центра движение будет осуществляться по улицам Геофизиков, Солнечногорской, Бельской, Пугачева, через остановки «Ул. Геофизиков», «Гипермаркет "Лента"», «Монумент Дружбы» – далее по маршруту.

Чтобы не запутаться – изучите схему ниже.