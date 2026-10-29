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На стройплощадке Уфимского кампуса задействованы более 1300 рабочих

Межвузовский кампус Уфы, одна из главных строек Башкортостана последних лет, постепенно обретает очертания. На сегодняшний день на объекте продолжаются фасадные и отделочные работы.

Об этом сегодня, 29 октября, сообщил спикер регионального парламента Андрей Назаров, который провел обход объекта и выездное совещание.

«Впервые прошли в IQ-парк через внутренний переход из главного здания кампуса. Пока он еще в черновом варианте, впереди работы по отделке. Но сам проход уже есть. В перспективе такие переходы позволят перемещаться между зданиями, не выходя на улицу, и объединят корпуса в единое пространство.

Практически завершены озеленение и благоустройство территории. Это важный этап в создании комфортной среды для студентов, преподавателей и ученых.

В главном здании продолжаются фасадные и отделочные работы, остекление, монтаж инженерных систем и металлоконструкций под солнечные панели. На площадке задействованы более 1300 рабочих», – рассказал Андрей Назаров.

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