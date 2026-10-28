В Башкортостане резко увеличилось количество люксовых автомобилей

Авторы исследования констатируют: в России за прошлый год количество люкс-каров выросло на 44%, до 46,7 тыс. штук.

Общая сумма начисленного на люксовый автопарк «налога на роскошь» увеличилась на 34,5%, то есть более чем на треть.

Больше всего элитных машин ездит по дорогам Москвы (18 772 автомобиля), Санкт-Петербурга (4064), Московской области (3844), Краснодарского края (1994) и Татарстана (1181).

В Башкортостане таковых в прошлом году насчитывалось 527, что на 42% (156 штук) больше, чем было годом ранее.

По люксовым авто в республике в 2025 году начислили 75 170 000 рублей налогов – на 30,7% больше, чем годом ранее (57 508 000 рублей).