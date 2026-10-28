В Башкортостане бывшего мэра города перевели под домашний арест

Следствие считает, что Ирек Хисматуллин, избранный главой Баймака в сентябре 2025 года, в апреле текущего заключил с индивидуальным предпринимателем фиктивный договор на поставку баннеров, указав контрагенту, что фактически ничего поставлять не надо.

После подписания всех документов на счет предпринимателя была зачислена полная стоимость договора (63 тыс. рублей), большая часть которой (50 тыс. рублей) вернулась подозреваемому в качестве отката.

Ему грозит ответственность пункту «е» части третьей статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий, совершенное из корыстных побуждений).

Несмотря на то, что первоначально суд отправил Хисматуллина в СИЗО до пятого декабря текущего года, теперь стало известно, что его перевели под домашний арест. Об этом в соцсетях сообщил адвокат бывшего чиновника.