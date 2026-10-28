Инвестор получил участок под Уфой в аренду без торгов для строительства гостиницы за 221,3 млн рублей

Сегодня, 28 октября, в региональном правительстве сообщили о том, что под этот проект «ТриА Девелопмент» получила земельный участок в аренду без торгов в Уфимском районе.

Инвестор планирует вложить в проект 221,3 млн рублей и создать 16 новых рабочих мест. Как ожидается, гостиница примет первых посетителей к 2028 году.

Два из 45 номеров будут рассчитаны на маломобильных гостей. На территории также планируется запустить кафе с блюдами моментальной выдачи. Их свежесть будет сохраняться благодаря акустической заморозке.

«ТриА Девелопмент» получит также налоговые льготы. Это второй подобный ее проект, который реализуется при сопровождении Корпорации развития Башкортостана: в планах еще один придорожный отель на территории региона за 221,4 млн рублей.