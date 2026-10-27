На этой неделе в Уфе все фонтаны отправят на зимовку

Всего в программу консервации включено 23 фонтанных комплекса Уфы.

Специалисты отключают подачу напряжения на щит управления фонтаном, производят слив воды из чаш и трубопроводов, а затем выполняют продувку форсунок сжатым воздухом. Чаши фонтанов и заборные фильтры тщательно промываются. Форсунки и насадки демонтируются, очищаются от загрязнений и солевых отложений.

На светомузыкальных фонтанах отключают блоки электроники с последующим переводом оборудования в спящий режим, а также демонтируют звуковую аппаратуру. На некоторых объектах для защиты конструкций строят укрытия из фанеры.

Все мероприятия по консервации фонтанных комплексов планируют завершить до первого ноября. Последними будут подготовлены к зиме фонтаны в реконструированном парке имени Ленина.