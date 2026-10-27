Александр Шельдяев назначен на должность премьер-министра правительства Башкортостана

В ходе заседания депутаты выбирали премьер-министра Правительства Башкортостана и единогласно поддержали кандидатуру Александра Шельдяева, которую внес на рассмотрение глава республики.

До этого Александр Шельдяев являлся министром промышленности, энергетики и инноваций Башкортостана, вице-премьером. После перехода Андрея Назарова на должность спикера парламента он стал исполняющим обязанности главы кабмина.

Шельдяев родился в Саратовской области, работал старшим научным сотрудником в БГАУ, занимал различные должности в аппарате правительства Башкортостана, в том числе возглавлял департамент экономического развития, был заместителем руководителя аппарата правительства. Главой Минпрома назначен в 2019 году, позже стал вице-премьером.