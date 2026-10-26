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На должность премьер-министра Башкортостана внесли кандидатуру Александра Шельдяева

Министр промышленности, энергетики и инноваций Башкортостана Александр Шельдяев сейчас является исполняющим обязанности премьер-министра правительства республики.

С 2019 года региональный кабмин возглавлял Андрей Назаров, но он возглавил парламент после смерти Константина Толкачева.

Сегодня, 26 октября, на оперативном совещании правительства в ЦУРе глава региона Радий Хабиров сообщил о том, что кандидатура 45-летнего Александра Шельдяева внесена в Госсобрание на должность премьер-министра.

Заседание парламента состоится завтра.

Шельдяев родился в Саратовской области, работал старшим научным сотрудником в БГАУ, занимал различные должности в аппарате правительства Башкортостана, в том числе возглавлял департамент экономического развития, был заместителем руководителя аппарата правительства. Главой Минпрома назначен в 2019 году, позже стал вице-премьером.

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