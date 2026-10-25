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Много солнца: погода в Уфе 26-30 октября

Синоптики сообщают: погодные условия в Башкортостане сейчас определяются мощным антициклоном, сместившимся со Скандинавии. По его периферии на территорию республики смещаются более холодные воздушные массы с арктического побережья.

По текущему прогнозу Гидрометцентра России, в Уфе всю следующую рабочую неделю погода будет стабильно солнечной и прохладной, осадков не обещают совсем.

Понедельник, 26 октября: до +11°, малооблачно, без осадков, в ночь на вторник – -3°, без осадков.

Вторник, 27 октября: до +11°, малооблачно, без осадков, в ночь на среду – -3°, без осадков.

Среда, 28 октября: до +11°, малооблачно, без осадков, в ночь на четверг – -3°, без осадков.

Четверг, 29 октября: до +11°, облачно с прояснениями, без осадков, в ночь на пятницу – -3°, без осадков.

Пятница, 30 октября: до +10°, малооблачно, без осадков, в ночь на субботу – -2°, без осадков.

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