Много солнца: погода в Уфе 26-30 октября

Синоптики сообщают: погодные условия в Башкортостане сейчас определяются мощным антициклоном, сместившимся со Скандинавии. По его периферии на территорию республики смещаются более холодные воздушные массы с арктического побережья.
По текущему прогнозу Гидрометцентра России, в Уфе всю следующую рабочую неделю погода будет стабильно солнечной и прохладной, осадков не обещают совсем.
Понедельник, 26 октября: до +11°, малооблачно, без осадков, в ночь на вторник – -3°, без осадков.
Вторник, 27 октября: до +11°, малооблачно, без осадков, в ночь на среду – -3°, без осадков.
Среда, 28 октября: до +11°, малооблачно, без осадков, в ночь на четверг – -3°, без осадков.
Четверг, 29 октября: до +11°, облачно с прояснениями, без осадков, в ночь на пятницу – -3°, без осадков.
Пятница, 30 октября: до +10°, малооблачно, без осадков, в ночь на субботу – -2°, без осадков.
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