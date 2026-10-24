В Башкортостане за неделю резко подорожали помидоры и яйца

Республиканское отделение Федеральной службы статистики опубликовало данные еженедельного мониторинга цен на некоторые виды товаров за период с 12 по 19 октября 2026 года.
Согласно отчету Башстата, из продовольственных товаров в этот период сильнее всего подорожали помидоры (12,6%), яйца (5,6%), огурцы (2,94%), бананы (2,14%) и картофель (1,71%).
На некоторые продукты цены за этот период, наоборот, снизились. Сильнее всего подешевели яблоки (2,55%), морковь (1,98%), сухие молочные смеси для детского питания (1,66%), рис (1,63%) и свинина (1,53%).
С полным списком можно ознакомиться на сайте Башстата. Стоит отметить, что исследование проводилось на основании выборочного мониторинга и не отражает динамику цен на конкретный вид товара или в каком-либо отдельном магазине.
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