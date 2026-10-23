В парламент Башкортостана внесли проект бюджета с дефицитом в 19,6 млрд рублей

Об этом сегодня сообщил спикер регионального парламента Андрей Назаров.

По его словам, в проекте на 2027 год заложены доходы в объеме 326,2 млрд рублей, расходы чуть выше, 345,8 млрд. Дефицит составляет 19,6 млрд рублей.

Небольшой дефицит всегда закладывается специально, так как реальные доходы оказываются выше прогнозируемых.

«Бюджет непростой, легко не бывает. Но главное, что он сохраняет социальную направленность. За этими цифрами стоят новые дороги и отремонтированные школы, зарплаты врачей и учителей, социальные выплаты семьям, поддержка наших участников СВО. Все то, из чего складывается повседневная жизнь каждого из нас.

Наша задача сделать так, чтобы каждый рубль приносил реальную пользу жителям республики», – сообщил председатель Госсобрания.

Теперь документы рассмотрит президиум. Далее первое чтение, общественные слушания и работа над поправками.