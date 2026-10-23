В Башкортостане внесут поправки в закон о гаражной амнистии

Сегодня, 23 октября, спикер республиканского парламента Андрей Назаров сообщил о том, что комитет по аграрным вопросам, экологии и природопользованию рассмотрел и поддержал поправки в республиканский закон.

Ими в документ вводится формулировка «гаражи для собственных нужд». Раньше она была размытой, и это создавало путаницу.

Если законопроект примут, появится разграничение: если гараж нужен человеку для себя, для личной машины, он попадает под упрощенный порядок оформления. Если же объект используется для предпринимательской деятельности, где бизнес зарабатывает деньги, на него эта льгота не распространяется. Оформлять его придется по общим правилам.

Поправки рассмотрят на ближайшем заседании Госсобрания.