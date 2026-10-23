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Скандальный зоопарк «Саванна» в Уфе закрыли на 30 суток

В Уфе продолжается разбирательство с руководством зоолунопарка «Саванна», владельцы которого отказываются освобождать незаконно занимаемую площадь.

Фото: ГУ ФССП по РБ

Передвижной зоолунапарк «Саванна» приехал в Уфу в 2014 году. Ему разрешили занять покрытый лесом участок по улице Менделеева площадью 8,7 тыс. кв. м на безвозмездной основе на пять лет.

По истечении этого времени руководство зоопарка отказалось покидать территорию, запросив участок там же, но уже вдвое больше.

Управление Минземимущества подало иск, и суд постановил освободить незаконно занимаемый организацией участок. Но, помимо земли, сейчас остро стоит другая проблема – судьба животных: 12 хищников на протяжении длительного времени содержатся в условиях, которые не соответствуют требованиям их содержания. Это тесные вольеры, недостаток ухода, возможные проблемы с питанием и ветеринарным обслуживанием.

Зоолунапарку «Саванна» был предоставлен разумный срок для принятия мер по освобождению земли и определения дальнейшей судьбы животных. Должностные лица никаких мер к исполнению решения суда не приняли, в связи с чем был составлен административный протокол.

Как сообщили в ФССП, приставы опечатали зоолунопарк: предприятие привлечено к административной ответственности, деятельность приостановлена на 30 суток. В этот срок зоопарк не имеет права вести какую-либо хозяйственную и публичную деятельность, включая прием посетителей и оказание услуг.

Представители предприятия предупреждены об административной, а также уголовной ответственности в случае незаконного возобновления работы.

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