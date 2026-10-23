В Уфе достраивают вторую очередь Восточного выезда

Сегодня, 23 октября, министр транспорта и дорожного хозяйства Башкортостана Любовь Минакова вместе с депутатами Госсобрания и общественниками посетила стройку второй очереди проекта Восточный выезд и опубликовала фото оттуда.

Восточный выезд открыли в марте 2024 года. Сегодня по нему ежедневно проезжает порядка 10 тыс. автомобилей в сутки. Он обеспечивает удобный выезд из Уфы для жителей Зауфимья и снижает нагрузку на городские дороги.

По словам министра, объекты второй очереди позволят обеспечить полноценную работу всех служб, отвечающих за содержание Восточного выезда, и поддерживать безопасное и бесперебойное движение на всем его протяжении.