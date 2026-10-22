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В Башкортостане построят еще один завод Lasselsberger

На сегодняшний день в Башкортостане работают два предприятия австрийского международного холдинга Lasselsberger: завод керамической плитки (с. Зубово, Уфимский район) и цементный завод «Цемикс» (Абзелиловский район). В будущем к ним присоединится третий.

ufa.lb-ceramics.ru

Об этом сообщил глава региона Радий Хабиров, подводя итоги поездки делегации Башкортостана в Узбекистан.

«Мы провели переговоры с учредителем компании Lasselsberger Group Йозефом Ласселсбергером. Он показал нам свое предприятие в Самаркандской области по производству сухих строительных смесей.

Мы обсудили строительство подобного завода в Башкортостане – когда ситуация с иностранными инвестициями будет поспокойнее, я полагаю, что мы сразу стартуем», – рассказал Радий Хабиров.

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