В Башкортостане построят еще один завод Lasselsberger

Об этом сообщил глава региона Радий Хабиров, подводя итоги поездки делегации Башкортостана в Узбекистан.

«Мы провели переговоры с учредителем компании Lasselsberger Group Йозефом Ласселсбергером. Он показал нам свое предприятие в Самаркандской области по производству сухих строительных смесей.

Мы обсудили строительство подобного завода в Башкортостане – когда ситуация с иностранными инвестициями будет поспокойнее, я полагаю, что мы сразу стартуем», – рассказал Радий Хабиров.