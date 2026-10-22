Уфа вошла в топ-10 мегаполисов по доступности высокооплачиваемой работы

Все они отвечали на один вопрос: «Пожалуйста, оцените по пятибалльной шкале доступность высокооплачиваемой работы по вашей специальности в вашем городе (где один – очень плохо, а пять – отлично)», после чего рассчитывался средний балл.

Жители мегаполисов не слишком высоко оценивают свои шансы найти работу с хорошей зарплатой: даже в благополучной Москве оценка доступности высокооплачиваемой работы по специальности не дотягивает до трех баллов из пяти.

Уфа заняла 9 позицию из 16. Топ-10 выглядит следующим образом:

1. Москва – 2,71 балла;

2. Казань – 2,55 балла;

3. Санкт-Петербург – 2,5 балла;

4. Новосибирск, Краснодар – 2,41 балла;

5. Пермь – 2,33 балла;

6. Омск – 2,2 балла;

7. Екатеринбург, Красноярск – 2,32 балла;

8. Самара – 2,26 балла;

9. Уфа – 2,25 балла;

10. Нижний Новгород – 2,24 балла.