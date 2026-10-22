В Башкортостане резко выросли цены на бензин

По состоянию на 19 октября 2026 года цены в Башкортостане составляли:

– бензин в среднем – 67,79 рубля за литр (+0,44 рубля за неделю);

– АИ-92 – 65,17 рубля за литр (+0,42 рубля);

– АИ-95 – 69,88 рубля за литр (+0,47 рубля);

– АИ-98 и выше – 98,43 рубля за литр (+0,42 рубля);

– дизельное топливо – 78,97 рубля за литр (+0,41 рубля).

Средняя цена на бензин в Башкортостане остается ниже средней по ПФО (75,31 рубля за литр) и по России (78,04 рубля за литр).