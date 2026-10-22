Стало известно, почему приостанавливали реконструкцию здания бывшего кинотеатра «Победа»

Сегодня, 22 октября, в мэрии сообщили: в ходе работ стало ясно, что почти 80-летнему зданию потребовалось серьезное усиление. Строители столкнулись с нарушением конструктива здания: несущая способность фундамента, стен и перекрытия были в аварийном состоянии. Поэтому было принято решение о корректировке проекта и проведению допобследования здания. Это привело к небольшому смещению срока сдачи объекта, но в настоящее время работы уже возобновились.

Строителям предстоит завершить доусилиние фундамента и стен, и приступить к внутренней отделке помещения. Специалисты отмечают, что многое построено заново: часть перекрытий, лестничные марши, частично переложены участки стен. Новая сцена будет выполнена в современном формате с учетом всех необходимых требований пожарной безопасности. При этом серьезных изменений в архитектурных решениях объект не претерпел.

Сейчас там ведутся работы по ремонту теплотрассы, в течение 10 дней запустят тепло и рабочие приступят к отделочным работам.