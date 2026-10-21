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Радий Хабиров поздравил жителей Башкортостана с Днем национального танца

Сегодня, 21 октября, в Башкортостане отмечается День национального танца. Глава региона Радий Хабиров обратился к жителям с поздравлением.

Фото: администрация Уфы

День национального танца в Башкортостане был учрежден Радием Хабировым совсем недавно – в октябре 2025 года. В этот день проводятся праздничные концерты, флешмобы и культурные мероприятия, посвященные традиционному искусству народов республики.

«Дату выбрали не случайно – 21 октября родился наш легендарный хореограф, основатель Государственного академического ансамбля народного танца республики Файзи Гаскаров. Он называл танец душой народа. И сегодня его мудрая формула выражает наше отношение к этому виду искусства.

Дружба разных народов, взаимное уважение к языку, культуре, обычаям и традициям – главная сила нашей многонациональной республики и страны. А наш сегодняшний праздник – хороший повод, чтобы научиться еще лучше понимать друг друга.

Всех поздравляю!» – написал Радий Хабиров в соцсетях.

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