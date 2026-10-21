В Башкортостане станет меньше населенных пунктов

Об этом сегодня, 21 октября, сообщила пресс-служба регионального парламента.

Председатель Госсобрания Андрей Назаров объяснил разработку законопроектов приведением документации в соответствие с фактическим положением дел.

«Кордон Крутой Лог в Абзелиловском районе, деревня Сашино в Федоровском и деревня Япрыковского пожарного депо в Туймазинском давно прекратили существование, но продолжают числиться в документах.

У каждого населенного пункта своя история. Кордон Крутой Лог был основан в 1930-е годы для проживания лесничих Башкирского государственного природного заповедника. В 2000-х годах штат был сокращен – с тех пор в кордоне никто не живет. Аналогичная ситуация с деревней Япрыковского пожарного депо: после расформирования депо в 2000-х годах жить в деревне стало некому. Деревня Сашино, основанная еще в XIX веке, на сегодня тоже существует только на бумаге – жителей там нет. В этих населенных пунктах нет объектов социальной, транспортной и другой инфраструктуры», – пояснил Андрей Назаров.

Кроме того, в Татышлинском районе предлагается объединить два населенных пункта – Никольск и Верхние Татышлы, что позволит включить жителей деревни Никольск в программу догазификации населенных пунктов и в целом будет способствовать их экономическому развитию.