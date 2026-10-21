Жители Башкортостана с начала года внесли на счета ПДС 3,9 млрд рублей

Сегодня, 21 октября, в региональном филиале Центробанка сообщили о том, что За январь-сентябрь в Башкортостане заключено почти 155 тыс. договоров долгосрочных сбережений. Сумма взносов достигла 3,9 млрд рублей.

«ПДС популярна у населения благодаря простым условиям участия и целому набору бонусов от государства. В их числе бюджетное софинансирование собственных взносов граждан, налоговые вычеты, а также страхование накоплений на сумму до 2,8 млн рублей», – рассказали в Центробанке.

Программа долгосрочных сбережений позволяет каждому жителю страны старше 18 лет делать взносы на специальный счет. Сумму с процентами можно будет снять через 15 лет, но в течение 10 лет государство доплачивает от двух до 36 тыс. рублей в год. Также до 88 тыс. рублей ежегодно можно будет вернуть налоговым вычетом с НДФЛ.

Чтобы вступить в программу, надо заключить договор с негосударственным пенсионным фондом (НПФ) и начать делать взносы. Желающие могут открыть несколько счетов долгосрочных сбережений – как на себя, так и на другого человека, необязательно родственника.

Всего с 2024 года в Башкортостане заключено более 470 тыс. договоров долгосрочных сбережений, суммарно участники программы накопили более 31 млрд рублей.