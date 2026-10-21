В Уфе закрыли сезонные садовые маршруты

«Уважаемые пассажиры!

АО "Башавтотранс" сообщает о завершении обслуживания сезонных садовых маршрутов пригородного сообщения Уфы и Уфимской агломерации в 2026 году.

Благодарим вас, что выбирали наши рейсы для поездок на загородные участки на протяжении всего сезона!» – говорится в заявлении перевозчика.

Садовый сезон в 2026 году стартовал 25 апреля. Каждый год с началом сезона запускают рейсовые автобусы до СНТ от Южного и Северного автовокзалов.