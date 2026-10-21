Башкортостан станет первым в России регионом с полным циклом производства мРНК-препаратов

Развитие мРНК-технологий – одно из наиболее перспективных направлений современной биомедицины. Это подход, использующий матричную рибонуклеиновую кислоту для доставки в клетки генетической инструкции по синтезу определенных белков. Сама мРНК не проникает в ДНК и быстро разрушается организмом, но заставляет иммунитет или ткани реагировать на полученный белок.

Они применяются в том числе при терапии рака, а также разработке вакцин и некоторых инновационных лекарств.

В ходе заседания научный руководитель НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург сообщил о том, что одна из ключевых задач – создание отечественного дата-центра с генетической информацией об онкологических пациентах. Эта информация нужна для обучения искусственного интеллекта, который поможет точнее отбирать неоантигены – специфические для опухоли мишени персонализированной вакцины. По оценке Гинцбурга, развитие этих инструментов позволит снизить стоимость лечения и сделать его доступным значительно большему числу пациентов. Для этого необходимо участие онкологических центров по всей стране, которые будут собирать данные по единому стандарту.

Одним из главных событий пленарного дня стало подписание договора о намерениях по трансферу мРНК-технологий на базе БГМУ. Этот документ закрепляет за Башкортостаном статус первого региона в стране, где будет внедрен полный производственный цикл создания индивидуализированных биотехнологических лекарственных препаратов.

В феврале 2026 года БГМУ вошел в состав Научно-технологического центра развития мРНК-технологий и был включен в перечень медицинских организаций, имеющих право изготавливать и применять индивидуализированные биотехнологические лекарственные препараты в установленном порядке.