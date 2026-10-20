Башкортостан улучшил позицию в рейтинге регионов по научно-технологическому развитию

Бессменным лидером этого рейтинга остается Москва (81,54 балла), следом идут Татарстан (73,2) и Санкт-Петербург (70,17) – тройка лидеров за год не изменилась. Далее – Нижегородская (64,79) и Московская (61,05) области.

Аутсайдеры рейтинга – Ингушетия (6,48), Чеченская (12,15) и Карачаево-Черкесская (12,67) республики, Еврейская АО (12,78) и Забайкальский край (13,83).

Башкортостан в рейтинге за год улучшил поднялся с 14 на 13 позицию с 50,32 балла.

Показатели, которые учитывались при составлении рейтинга: наличие и характеристики материальной базы, являющейся фундаментом научно-технического прогресса, эффективность и масштаб научно-технологической деятельности и наличие и характеристики человеческих ресурсов, задействованных в ней.