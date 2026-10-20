Александр Шельдяев: «Экономический рост в первую очередь должны чувствовать наши люди»

«В целом Башкортостан сохраняет позитивные тенденции. Промышленность демонстрирует положительную динамику - по итогам года ожидаем рост на 3,7%. В среднесрочной перспективе рассчитываем выйти на рост экономики примерно на 4%, это выше среднероссийских ожиданий.

Одна из ключевых задач - дать новый импульс инвестициям. По итогам 2026 года планируем сохранить их объем не ниже прошлогоднего.

Экономический рост в первую очередь должны чувствовать наши люди. Поэтому в проекте бюджета на 2027 год сохраняем главный приоритет – это социальная сфера. Здесь финансирование усилили, заложили 208,5 млрд рублей - это на 6% больше плана текущего года», – сообщил Шельдяев после совещания с правительством.