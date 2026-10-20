Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

  • Город
  • Город
  • News
Город

Поделиться:

Александр Шельдяев: «Экономический рост в первую очередь должны чувствовать наши люди»

Исполняющий обязанности премьер-министра правительства Башкортостана Александр Шельдяев поделился своими выводами по итогам рассмотрения прогноза социально-экономического развития региона на ближайшие годы.

«В целом Башкортостан сохраняет позитивные тенденции. Промышленность демонстрирует положительную динамику - по итогам года ожидаем рост на 3,7%. В среднесрочной перспективе рассчитываем выйти на рост экономики примерно на 4%, это выше среднероссийских ожиданий.

Одна из ключевых задач - дать новый импульс инвестициям. По итогам 2026 года планируем сохранить их объем не ниже прошлогоднего.

Экономический рост в первую очередь должны чувствовать наши люди. Поэтому в проекте бюджета на 2027 год сохраняем главный приоритет – это социальная сфера. Здесь финансирование усилили, заложили 208,5 млрд рублей - это на 6% больше плана текущего года», – сообщил Шельдяев после совещания с правительством.

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Уфа?
Выберите проект: