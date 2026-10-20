В Уфе на время проведения работ перекроют несколько улиц

С сегодняшнего дня, 20 октября, по 30 октября будет закрыто движение:

– на одной полосе проезжей части по четной стороне улицы Фронтовых бригад (от Транспортной, 28 до Мушникова, 3);

– на одной полосе проезжей части по четной стороне улицы Степана Злобина (в районе дома №38);

– на одной полосе проезжей части по нечетной стороне улицы Коммунаров (в районе дома №53).

Также перекроют:

до пятого ноября – одну полосу проезжей части по нечетной стороне улицы Блюхера (в районе дома №3/1);

до 20 ноября – улицу Подполковника Недошивина (между домами №№3 и 7);

до 24 ноября – одну полосу проезжей части по нечетной стороне и две полосы по четной стороне улицы Блюхера (в районе дома №2/3), одну полосу улицы Рихарда Зорге (от дома №75, к.1 до Блюхера, 2/3).

Ограничения связаны с работами на инженерных сетях.