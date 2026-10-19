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Башкортостан – в топ-3 регионов с самой низкой инфляцией

Годовая инфляция в Башкортостане в сентябре немного выросла и составила 5,18% после 5,11% в августе. Это один из самых низких в стране показателей: в среднем по России инфляция составила 6,4%.

Как сообщили в Центробанке, Башкортостан остается в тройке регионов с самой низкой инфляцией.

В сентябре цены в регионе выросли на 0,4% к августу. Так, из-за роста затрат на логистику и снижения урожая в регионах-производителях подорожали макароны и крупы. Традиционно для этого времени года выросли цены на платные образовательные услуги.

Дефицит компонентов на мировом рынке вызвал удорожание импортной электроники. Ослабление рубля привело к росту цен на зарубежные туры.

Вместе с тем продолжили дешеветь овощи, яблоки и виноград. Чтобы освободить склады от остатков садовых и строительных инструментов, ретейлеры запускали сезонные распродажи.

Подешевел отдых на Черноморском побережье России: в сентябре фиксируются цены на октябрьские туры, когда спрос традиционно снижается с пиковых значений.

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