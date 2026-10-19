В Башкортостане введут новые ограничения для таксистов

Об этом сегодня, 19 октября, сообщил новый спикер регионального парламента Андрей Назаров.

Речь о запрете навязывания услуг такси в аэропорту, на железнодорожных вокзалах и автовокзалах.

«Суть простая. Услуги по перевозке можно будет оказывать только в специально отведённых местах. Никаких перехватов у выхода, никакого гама и суеты. Четкая навигация и понятные правила.

Я много ездил по стране и знаю, как это бывает. Выходишь из здания вокзала, а тебя окружают люди, которые тянут за руки и что-то предлагают. Впечатление портится мгновенно. А ведь человек только приехал. Он еще ничего не увидел, а уже устал», – рассказал председатель Госсобрания.

Поправками в закон правительство региона наделяется полномочиями, чтобы навести в этой области порядок.