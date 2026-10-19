Жителей Башкортостана в ноябре ждет сокращенная рабочая неделя

Четвертого ноября празднуем День народного единства – этот день будет праздничным выходным.

В этом году он выпадает на середину недели (среду), поэтому, как сообщили в Гострудинспекции, отдыхать будем только в сам праздник. Это касается работников как с пятидневной, так и с шестидневной рабочей неделей.

Продолжительность работы во вторник, третьего ноября, сокращается на один час. Если у сотрудника отпуск захватывает четвертое ноября, отдых продлевается на один день.

В Башкортостане это будет последний внеплановый выходной вплоть до 31 декабря.