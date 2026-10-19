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Жителей Башкортостана в ноябре ждет сокращенная рабочая неделя

В Гострудинспекции Башкортостана напомнили о внеплановом праздничном выходном дне, который придется на самое начало ноября.

Четвертого ноября празднуем День народного единства – этот день будет праздничным выходным.

В этом году он выпадает на середину недели (среду), поэтому, как сообщили в Гострудинспекции, отдыхать будем только в сам праздник. Это касается работников как с пятидневной, так и с шестидневной рабочей неделей.

Продолжительность работы во вторник, третьего ноября, сокращается на один час. Если у сотрудника отпуск захватывает четвертое ноября, отдых продлевается на один день.

В Башкортостане это будет последний внеплановый выходной вплоть до 31 декабря.

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