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Стабильно прохладно: погода в Уфе 19-23 октября

Вся прошлая неделя в Башкортостане была аномально теплой под влиянием среднеазиатских воздушных масс, но этот период подошел к концу: со сменой антициклонов в начале следующей недели по всей республике ожидается понижение температуры воздуха.

По текущему прогнозу Гидрометцентра России, в Уфе всю следующую рабочую неделю погода будет стабильной и нормальной для октября.

Понедельник, 19 октября: до +12°, облачно с прояснениями, небольшой кратковременный дождь, в ночь на вторник – -4°, без осадков.

Вторник, 20 октября: до +8°, облачно, без осадков, в ночь на среду – -2°, без осадков.

Среда, 21 октября: до +11°, облачно, без осадков, в ночь на четверг – -2°, без осадков.

Четверг, 22 октября: до +11°, облачно, без осадков, в ночь на пятницу – -2°, без осадков.

Пятница, 23 октября: до +12°, переменная облачность, без осадков, в ночь на субботу – -2°, без осадков.

В Уфе 14 октября был побит температурный рекорд

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