Стабильно прохладно: погода в Уфе 19-23 октября

По текущему прогнозу Гидрометцентра России, в Уфе всю следующую рабочую неделю погода будет стабильной и нормальной для октября.

Понедельник, 19 октября: до +12°, облачно с прояснениями, небольшой кратковременный дождь, в ночь на вторник – -4°, без осадков.

Вторник, 20 октября: до +8°, облачно, без осадков, в ночь на среду – -2°, без осадков.

Среда, 21 октября: до +11°, облачно, без осадков, в ночь на четверг – -2°, без осадков.

Четверг, 22 октября: до +11°, облачно, без осадков, в ночь на пятницу – -2°, без осадков.

Пятница, 23 октября: до +12°, переменная облачность, без осадков, в ночь на субботу – -2°, без осадков.