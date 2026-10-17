Башстат назвал топ-5 наиболее подешевевших за неделю продуктов в Башкортостане

Согласно отчету Башстата, из продовольственных товаров в этот период сильнее всего подорожали яйца (4,17%), помидоры (1,92%), гречка (1,68%), детские овощные консервы (1,32%) и соль (0,86%).

На некоторые продукты цены за этот период, наоборот, снизились. Сильнее всего подешевели яблоки (2,04%), огурцы (1,9%), маргарин (1,46%), лук (1,33%) и морковь (1,31%).

С полным списком можно ознакомиться на сайте Башстата. Стоит отметить, что исследование проводилось на основании выборочного мониторинга и не отражает динамику цен на конкретный вид товара или в каком-либо отдельном магазине.