Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

  • Город
  • Город
  • News
Город

Поделиться:

Инфляция в Башкортостане в сентябре ускорилась до 5,18%

Банк России сообщает об ускорении годовой инфляции в республике Башкортостан по итогам сентября 2026 года.

В республике продолжаются инфляционные качели: в марте 2026 года инфляция составила 6,14% в годовом выражении, ускорившись впервые после пяти месяцев замедления подряд.

По итогам апреля годовая инфляция еще чуть ускорилась – до 6,15%, в мае резко замедлилась – до 5,21% в годовом выражении, однако по итогам июня зафиксировали ускорение до 5,46%.

В июле мы снова наблюдали замедление: 5,05%, а в августе Банк России сообщал об ускорении до 5,11%.

По итогам сентября инфляция еще чуть ускорилась – до 5,18% в годовом выражении.

Для сравнения, в сентябре 2025 года инфляция в регионе составила 8,23%.

Инфляция в Башкортостане в 2026 году:

январь – 6,27%;

февраль – 6,1%;

март – 6,14%;

апрель – 6,15%;

май – 5,21%;

июнь – 5,46%

июль – 5,05%;

август – 5,11%;

сентябрь – 5,18%.

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Уфа?
Выберите проект: