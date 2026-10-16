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УФАС выявило нарушения в закупке медицинского оборудования на 13 млн рублей

В Управление Федеральной антимонопольной службы по Республике Башкортостан поступила жалоба предпринимателя на закупку аппаратов ИВЛ для Городской клинической больницы №1 Стерлитамака.

Речь идет о контракте на 13 млн рублей.

Заявитель указал, что под описание объекта закупки подходят аппараты ИВЛ единственного производителя – ООО «Тритон-ЭлектроникС». Не согласившись с этим, заказчик представил материалы о соответствии аппаратов еще одного производителя – ООО «Хирана+».

По закону объект закупки должен быть сформирован так, чтобы совокупности характеристик товара соответствовало как минимум два производителя. Закупка проводится по нацрежиму, то есть запрещаются товары, произведенные за рубежом.

УФАС признало жалобу обоснованной. Заказчику и уполномоченному учреждению ведомство выдало предписание об отмене итогов закупки и внесении изменений. Также будет возбуждено административное дело.

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