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В Уфе ограничат движение на мосту и улице Чернышевского

Администрация Уфы предупреждает о введении ограничения движения транспорта и просит жителей заранее планировать маршруты.

Фото: Минтранс Башкортостана

Завтра, 17 октября, частично ограничат движение транспорта на арочном мосту через реку Белую в створе улицы Воровского.

С 12:00 до 20:00 во время проведения дорожных работ будут поочередно перекрывать каждую из двух полос проезжей части.

Кроме того, до 20 ноября продлено перекрытие участка улицы Чернышевского от дома №28 до Гафури. Сейчас там проводят капитальный ремонт водопровода.

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