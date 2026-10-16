В Уфе ограничат движение на мосту и улице Чернышевского

Завтра, 17 октября, частично ограничат движение транспорта на арочном мосту через реку Белую в створе улицы Воровского.

С 12:00 до 20:00 во время проведения дорожных работ будут поочередно перекрывать каждую из двух полос проезжей части.

Кроме того, до 20 ноября продлено перекрытие участка улицы Чернышевского от дома №28 до Гафури. Сейчас там проводят капитальный ремонт водопровода.