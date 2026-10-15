В Башкортостане за неделю выросли цены на бензин

По состоянию на 12 октября 2026 года цены в Башкортостане составляли:

– бензин в среднем – 67,35 рубля за литр (+0,17 рубля за неделю);

– АИ-92 – 64,75 рубля за литр (+0,14 рубля);

– АИ-95 – 69,41 рубля за литр (+0,22 рубля);

– АИ-98 и выше – 98,01 рубля за литр (без изменений);

– дизельное топливо – 78,56 рубля за литр (+0,07 рубля).

Средняя цена на бензин в Башкортостане остается ниже средней по ПФО (76,01 рубля за литр) и по России (78,73 рубля за литр).