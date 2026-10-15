В Роспотребнадзоре Башкортостана назвали фейком сообщения об обязательном тестировании на чуму

В Роспотребнадзоре Башкортостана подчеркивают, что это фейк:

«Сообщаем, что указанного документа не существует, а содержащаяся в нем информация недостоверна.

Санитарно-эпидемиологическая обстановка в Республике Башкортостан стабильная.

Призываем организации и граждан проявлять бдительность, проверять информацию только через официальные сайты, каналы (Max, ВК) федеральных органов исполнительной власти и правительства республики! Будьте внимательны!!» – говорится в заявлении.