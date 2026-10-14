Что делать, если отменили концерт, на который куплен билет? Рассказали в Роспотребнадзоре Башкортостана

Роспотребнадзор Башкортостана выпустил памятку о ваших правах и алгоритм действий на такой случай.

Во-первых, обратитесь в кассу или к агенту по продаже билетов, где вы приобрели билет, и потребуйте возврата денег.

Если в кассе или агентстве отказали, обратитесь напрямую к организатору мероприятия. Его контакты обычно указаны на билете.

Если предыдущие шаги не помогли, составьте письменную претензию (самостоятельно или с помощью специалистов Роспотребнадзора) и отправьте ее организатору заказным письмом с уведомлением о вручении.

Обратитесь в суд, если в течение 10 дней с момента получения организатором претензии деньги не вернули. С этого момента вы в праве привлечь Роспотребнадзор в качестве госоргана для дачи заключения по делу в целях защиты прав потребителей.

Важно: госпошлина по таким делам не взимается. Если суд примет решение в вашу пользу, организатор будет обязан выплатить не только стоимость билета, но и дополнительные компенсации (неустойку, штраф, компенсацию морального вреда) по закону о защите прав потребителей.