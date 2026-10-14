БСК планирует нарастить выпуск соды

Как сообщили в БСК, сейчас компания проводит сборку и модернизацию карбонизационных колонн – это одно из ключевых звеньев производства: именно здесь происходит получение кристаллов бикарбоната натрия (соды).

Текущая задача – довести объем продукции к 2028 году до 1,7 млн тонн. Только в прошлом году предприятие направило на эти цели порядка 800 млн рублей, а до 2030 года планирует инвестировать в модернизацию более 1,5 млрд рублей.

Ввод обновленного оборудования добавит мощности и повысить надежность технологического процесса.