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БСК планирует нарастить выпуск соды

«Башкирская содовая компания» (входит в Росхим) проводит подготовку производства к увеличению выпуска кальцинированной соды.

Фото: «Башкирская содовая компания»

Как сообщили в БСК, сейчас компания проводит сборку и модернизацию карбонизационных колонн – это одно из ключевых звеньев производства: именно здесь происходит получение кристаллов бикарбоната натрия (соды).

Текущая задача – довести объем продукции к 2028 году до 1,7 млн тонн. Только в прошлом году предприятие направило на эти цели порядка 800 млн рублей, а до 2030 года планирует инвестировать в модернизацию более 1,5 млрд рублей.

Ввод обновленного оборудования добавит мощности и повысить надежность технологического процесса.

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