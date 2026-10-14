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Отопительный сезон в Уфе: куда обращаться, если батареи в квартире слишком горячие или холодные?

В 2026 году в учреждения здравоохранения, образования и социально-культурной сферы Уфы тепло подали второго октября, в жилые дома начали подавать с пятого октября.

В ООО «БашРТС» подчеркивают: для регулирования температуры внутри дома необходимо обращаться в управляющую организацию.

Жаловаться «БашРТС» и другим ресурсонабжающим организациям бесполезно, поскольку они поставляют отопление только в целом на дом, а не к каждому отдельному подъезду или к квартирам.

За качество предоставляемых услуг внутри дома отвечает управляющая компания, поэтому если у вас нет отопления или наоборот слишком горячие батареи – обращайтесь к ней.

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