Ученые Башкортостана изучают опыт разведения лошадей Пржевальского

Работа в этом направлении уже началась, о чем в соцсетях рассказал министр природопользования и экологии Башкортостана Нияз Фазылов.

Представители Минэкологии республики совместно с учеными выехали в Оренбургскую область, где с 2015 года реализуется проект по разведению первой в России вольной популяции лошадей Пржевальского.

«Инфраструктура и энтузиазм команды центра репродукции впечатляют: 52 погонных километра ограждения по периметру, ежедневный мониторинг местонахождения животных, четко отлаженная племенная работа – есть фототека каждой лошади и информация об их родословной», – сообщил Фазылов.

Лошадь Пржевальского занесена в Красную книгу России как вероятно исчезнувший вид: ко второй половине прошлого века в дикой природе их не осталось, сохранились только в неволе.