Виктор Козлов – о победе над «Нефтехимиком»: «Ребята молодцы: делали правильные вещи, держали удар»

Гости открыли счет на 10 минуте матча, но вскоре Шелдон Ремпал сравнял счет, реализовав большинство, а во втором отрезке оформил дубль. Самое интересное началось в третьем периоде: на 44 минуте «Нефтехимик» сравнял счет, уже через минуту Владислав Ефремов вывел «зеленых» вперед, а на 53 минуте Максим Загребин перехватил шайбу, обыграл выехавшего далеко из ворот голкипера и отправил ее в пустые ворота, забросив в меньшинстве.

В концовке гости заменили голкипера шестым полевым игроком и за 34 секунды до сирены сократили отставание, но перевести схватку в овертайм не смогли.

Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов подвел итоги этой игры.

«Если говорить об игре, то отмечу хороший первый период. Во втором мы допустили ошибки, провалили отрезок, чем воспользовался "Нефтехимик". Но в третьем периоде ребята молодцы: делали правильные вещи, держали удар. Хорошо, что обыграли сильную команду, которая всегда неуступчива, хорошо борется и навязывает сопернику свою игру. Согласен с тем, что пока мы нестабильно проводим матчи. Будем работать над этим», – сказал тренер.