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Уфа опустилась на 47 место в рейтинге городов по уровню зарплат

Аналитики Центра экономических исследований «РИА Рейтинг» опубликовали рейтинг российских городов по уровню зарплат в первом полугодии 2026 года.

Средняя чистая зарплата работников крупных и средних предприятий в четырех российских городах превышает 170 тыс. рублей в месяц: это Новый Уренгой, Салехард, Анадырь и Москва.

В рейтинге они стоят именно в такой последовательности, а не по размеру средней зарплаты, так как ключевой параметр в нем – соотношение зарплаты и стоимости фиксированного набора товаров и услуг, который стоит в каждом городе по-разному.

Лидеры рейтинга:

1. Новый Уренгой – 180,3 тыс. рублей и 5,93 фиксированного потребительского набора;

2. Салехард – 170,1 тыс. рублей и 5,59.

3. Анадырь – 238,6 тыс. рублей и 5,29.

4. Южно-Сахалинск – 159,7 тыс. рублей и 4,97.

5. Москва – 194 тыс. рублей и 4,89.

Уфа в рейтинге занимает лишь 47 строчку (год назад – 39): средняя чистая зарплата по городу – 85,8 тыс. рублей в месяц, на эти деньги можно приобрести 3,46 фиксированного набора товаров и услуг. За год зарплата выросла на 8,2%.

Для сравнения: замыкает топ-100 Грозный – 54,1 тыс. рублей в месяц и 2,19 набора. Челябинск стоит на 34 строчке (86,6 тыс. рублей и 3,64 набора), Казань – на 14 (101,6 тыс. рублей и 4,32 набора).

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